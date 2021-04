XALIMANEWS: La marine nationale a remmené 516 candidats à l’émigration sur terre, entre septembre et décembre 2020. Et grâce à ses navires dotés de matériels de dernière génération, la marine a pu arraisonner en mer des bateaux transportant 5 tonnes de hachich et 7 tonnes de cocaïnes selon le commandant Djibril Diawara, chef de corps du groupement de soutien de la Marine. De même la marine a l’œil sur les pirates qui dictent leur loi au navires dans les cornes de l’Afrique et qui sont déclarées dans le Golf de Guinée.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy