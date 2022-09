Ces derniers mois, c’est l’un des sujets qui empoisonnent le plus les relations entre la France et ses partenaires d’Afrique du Nord. Le 28 septembre 2021, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé que l’exécutif français « met ses menaces à exécution », en procédant à une restriction drastique du nombre de visas délivrés, de 50 % envers l’Algérie et le Maroc, et de 30 % à l’encontre de la Tunisie. L’Élysée a présenté cette décision comme une mesure de rétorsion face au manque de volonté dont feraient preuve ces trois pays dans le rapatriement de leurs ressortissants faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Si Paris et Tunis viennent tout juste d’annoncer, le 31 août, la normalisation de leur politique de visas, le sujet n’en demeure pas moins un point de crispation pour Alger et Rabat, dans un contexte de relations bilatérales avec la France déjà tendues.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy