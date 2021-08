« Nous pouvons nous attendre à une amélioration des conditions de vie des populations, d’études des enfants et augmentera l’attractivité économique et le désenclavement de certaines parties du pays à travers le développement des moyens de transport. Mais pour ce faire, il faut miser sur la transparence, en plus de préparer les entreprises, les artisans et le top management de l’Etat », a ajouté le Pca de Petrosen lors de la conférence tenue à Tambacounda.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy