Pour preuve, « Le Témoin » quotidien a constaté qu’après le passage de la quatrième vague alimentée par le variant Omicron, les masques chirurgicaux se vendaient à 100 cfa/unité c’est-à-dire au même prix que les journaux dans les différents carrefours de Dakar. Puis, au fur et à mesure que la pandémie refluait, les prix des masques ont plongé du nez. Ils sont tombés à 50 cfa puis 25 cfa pièce c’est-à-dire qu’ils s’achetaient au prix des petits sachets d’eau. Dès lors que le port du masque n’est pratiquement plus obligatoire, ou alors le non port est toléré, les commerçants véreux et opérateurs ont fini par vider leurs magasins afin de jeter leurs stocks de masques encombrants dans la rue : 15 cfa rek l’unité ! Soit 750 cfa pour une boîte de 50 masques chirurgicaux. Devant les banques et autres supermarchés « Auchan », certains mendiants vous filent gratuitement un masque tout en espérant de l’aumône en retour. D’un instrument de protection sanitaire, le masque est devenu aujourd’hui une…sébile.

XALIMANEWS- Au début de la première vague de l’épidémie (décembre 2019), les rares masques anti-covid19 disponibles en pharmacie et homologués se vendaient à 1.000 cfa/unité. D’où la ruée vers ces fameux masques bleus devenus un produit sanitaire très rare. Au fur et à mesure que les délégués médicaux et commerçants importaient des masques, le prix a baissé jusqu’à 750 cfa, puis 500 cfa, ensuite 250 cfa. La loi de l’offre et de la demande a joué à plein au rythme des vagues plus moins ravageuses de la pandémie.

