Pour ce qui a motivé le passage de sa structure, d’une unité à une direction, le directeur de la SONAGED explique que cette démarche « est une volonté du président de la république Macky Sall d’apporter une gestion beaucoup plus rationnelle dans le secteur des déchets. Pour Cause ? Le statut d’unité de gestion et de coordination ne donnait pas beaucoup de possibilités à l’UCG à l’époque, en termes de développement de ses activités mais aussi de prises en charges de l’ensemble des missions qui lui etaient dévolues. Le directeur de la Sonaged de renchérir, donc c’est un souci de rationalisation des différentes entités qui étaient actives dans le secteur mais aussi de se doter des outils nécessaires pour se projeter mieux dans ce qu’il est convenu d’appeler l’économie circulaire, la transformation et l’industrialisation des déchets. En plus maintenant de mieux encadrer le facteur humain, parce qu’on est passés entre temps d’une unité de gestion qui avait 2000 agents à peu près, à 16000 agents aujourd’hui, au niveau de la Sonaged. »

