Le Président Macky Sall a choisi hier le duo qui va assurer la gestion de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged Sa). Mass Thiam, expert en management, diplômé de Hec Montréal, a été nommé Directeur général de la société. Il s’agit d’une continuité dans la gestion des ordures, car il était jusqu’ici le patron de l’Unité de coordination et de gestion des déchets solides (Ucg). Alors que Talla Cissé, titulaire d’un Master II en Management stratégique et juridique, est promu président du Conseil d’administration de la société. Le 5 mai dernier, la Sonaged a pris le relais l’Ucg dans la gestion des déchets dans le pays. Ce projet financé par l’Etat du Sénégal, avec l’appui des partenaires techniques et financiers, va se charger d’assurer les opérations de nettoiement sur l’ensemble du territoire national et en relation avec les collectivités territoriales. Il faut rappeler que l’Ucg est née de la fusion, en 2011, entre l’Agence pour la propreté du Sénégal (Aprosen) et l’Entente Cadak-Car. Jusqu’ici, elle était chargée d’accompagner les collectivités locales dans la prise en charge de leurs compétences en matière de gestion des déchets solides, à l’effet de pouvoir arriver à l’amélioration du cadre de vie, par la mise en place d’infrastructures aux normes, la gestion du balayage, de la collecte et du transport des déchets et la mobilisation sociale, l’élaboration de la stratégie nationale de gestion des déchets et de renforcement des capacités des communes…

