« Cela va dans le cadre d’une stratégie d’intimidation et de frustration qui a lieu depuis les premières allégations par rapport à Moura, assène Ousmane Diallo. Les autorités maliennes avaient entravé l’accès à Moura pour les enquêteurs de la Minusma . Ils avaient aussi intimidé certains des rescapés et ressortissants de Moura qui étaient interviewé par les enquêteurs de la Minusma, donc par cette fameuse mission d’établissement des faits. C’est de la politique ! Les autorités maliennes doivent répondre à un auditoire national, c’est-à-dire que la stratégie de discours martial contre les partenaires extérieurs, ce discours souverainiste, populiste, leur permet d’assoir une légitimité qu’elles n’ont pas au point de vue démocratique. Nous allons aussi assister au renouvellement du mandat de la Minusma dans un mois, l’objectif des autorités étant de limiter le mandat des droits humains de la Minusma et de faire de la mission une mission qui ne soit pas en charge de la question des droits humains ou de la justice mais plutôt une mission en support des objectifs politiques et militaires des autorités maliennes. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy