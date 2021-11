« Mercredi 3 novembre 2021 est une date historique voire décisive pour nous car elle marque notre démission de toutes les responsabilités que nous avions dans le parti PASTEF et de celles que nous avions dans la coalition Yewwi Askan Wi étant respectivement coordonnateur départemental et candidat tête de liste à la présidence du Conseil départemental. Je porte à la connaissance de tous les Sénégalais que ces principes et valeurs ne sont plus respectées dans le soi-disant parti qu’est PASTEF à l’image de son président Ousmane SONKO pour ne pas le nommer. Aujourd’hui, nous ne reconnaissons plus le visage du leader du PASTEF qui est au cœur du système d’où notre appel solennel à tous les citoyens à venir massivement soutenir son excellence le président de la République Macky SALL », a-t-il déclaré.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy