Matam : El Malick Ndiaye met à la disposition des sinistrés des logements avec des chambres entièrement équipées

XALIMANEWS- En visite à Matam, ce jeudi 03 octobre, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, a mis à la disposition du gouverneur de Matam une base de vie de l’Ageroute, comprenant huit logements équipés, offrant plus de 24 chambres, ainsi que l’eau et l’électricité.

Ce geste a été salué par les sinistrés ainsi que par le gouverneur de la région, M. Said Dia qui, visiblement ému, a exprimé ses sincères remerciements au ministre et au gouvernement.

Cette initiative vise à libérer l’école qui abrite actuellement les sinistrés, afin de soutenir le programme « Ubbi Tey Jang Tey ».

El Malick Ndiaye a été accompagné sur le site par ses collègues de la santé, de la Famille et de la Microfinance, Ibrahima Sy, Maïmouna Dièye et Aliou Dione. Aux côtés des familles touchées par la montée des eaux du fleuve Sénégal, les autorités ont, ainsi, visité les zones sinistrées.

« Accompagné du directeur des Infrastructures routières et du désenclavement Mamadou Alasssane Camara, directeur général de l’Ageroute, Mamadou Ndao, d’experts et de responsables locaux, il a pu évaluer l’état d’avancement des projets et discuter des défis à relever », informe un communiqué du ministère des Infrastructures qui « annonce l’accélération des travaux de construction de la route du Dandé Mayo après la saison des pluies, répondant ainsi à une doléance des populations ».