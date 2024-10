Matam: Procès du Dr Alioune Badara Mbacké, ce jeudi

XALIMANEWS- Le procès du médecin-chef du district de Matam, Docteur Alioune Badara Mbacké, doit se tenir, ce jeudi 31 octobre devant le tribunal de cette région, informe Seneweb.

Le prévenu va comparaître pour les chefs de prévention de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de 10 jours, de menaces et voies de fait au préjudice de son ex-épouse, Dieynaba Sangharé Ndiaye.

Arrêté le 23 octobre dernier, il a été placé sous mandat de dépôt deux jours plus tard à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Matam.

Quatre (4) autres personnes sont citées dans cette affaire qui a suscité de vives réactions depuis son éclatement, au Sénégal. Ces présumés hommes de main du Dr Mbacké, ont selon l’enquête de police, «traqué, séquestré et tabassé» la victime.

Pour cela, ils sont poursuivis pour enlèvement, coups et blessures volontaires, voie de fait et non-assistance à une personne en danger.

Par ailleurs, la plaignante est emprisonnée à la Maison d’arrêt des femmes (MAF) de Liberté 6 pour avoir «diffusé des vidéos intimes de son ex-mari». Elle a écopé d’une peine de trois (3) ferme, en plus d’allouer la somme de 4 millions de FCFA à titre de dommages et intérêts au Dr Alioune Badara Mbacké.

En attendant, l’ouverture de ce dossier, le tribunal de Matam est bien sécurisé par des éléments de la police.