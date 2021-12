XALIMANEWS -La coalition Yewwi Askan wi l’avait annoncé et elle est passée à l’acte. Elle a porté plainte contre son ancien coordonnateur et ex-membre de Pastef, Djibril Ngom, qui s’était enfui avec ses listes à Matam pour abus de confiance, faux et usage de faux et escroquerie.

