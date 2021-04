XALIMANEWS: Les tenants du pouvoir continuent de remobiliser leurs militants. Ce week-end, les femmes de Benno Bokk Yakaar de la région de Fatick étaient au-devant de la scène. Elles ont, en effet, organisé un meeting à Fatick au Boulevard Macky Sall pour apporter leur soutien à leur leader.

Une manifestation à laquelle le ministre des Sports a participé. Prenant la parole, Matar Ba a lancé un appel aux femmes.

« Je vous demande d’être unies. Il ne faut qu’on nous divertisse et attendez les instructions du président Macky Sall. Tout ce qu’il dira on le fera sans réfléchir parce qu’il a été avec nous d’une loyauté extraordinaire et d’un amour profond. Ce que je dis aux femmes est valable pour l’ensemble des responsables politiques et de la jeunesse. On ne peut être efficace que si on est uni auprès du chef de l’Etat. Un militant doit être discipliné et attendre les directives qui viendront des responsables de la coalition. C’est pourquoi, jour et nuit, je serai là pour vous accompagner parce que toutes vos actions sont des actions porteurs d’espoirs et de réussite », a-t-il déclaré.



Abordant subtilement l’affaire opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr, le maire de Fatick prend fait et cause pour la masseuse et descend l’opposant. A l’en croire, « on peut se lever un bon jour, manipuler, utiliser le mensonge comme arme, on peut dénaturer tout en étant un nihilisme, mais seule la vérité va triompher ».



Et Matar Ba sent le besoin de rappeler que seules les urnes sont dépositaire de la légitimité. « Ce que nous faisons aujourd’hui fera tache d’huile dans toute la région et le Sénégal. Parce que ces signaux montreront que ceux qui veulent brûler ce pays, ceux qui pensent qu’ils peuvent utiliser autre chose dans cette démocratie que la carte d’électeur se trompe lourdement », dit-il.

avec Walfadjri