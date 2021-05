XALIMANEWS : Le coordonnateur du Front de résistance nationale (Frn) est l’invité de l’émission le Jury Du Dimanche (JDD). L’ancien allié de Macky Sall dit ne plus reconnaître son ’’ami’’. Pour lui, Macky Sall a relégué au second plan les difficultés des Sénégalais pour ne s’occuper que de son maintien au pouvoir. « Macky Sall, que j’ai connu avant, a totalement changé. Son problème est qu’il est en permanence dans des calculs politiques. Ce qui me surprend un peu chez le président, c’est que, toute sa stratégie, c’est comment faire pour gagner, se maintenir, pour éliminer des adversaires. Cette façon de faire la politique me pose problème », a-t-il dit.

