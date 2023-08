Le président Macky Sall a dérouté René Lake avec sa campagne de propagande anti-Macky Sall et orchestrée par un groupe d’intellectuels et de journalistes à la solde de Sonko. Quelle bassesse. Ces intellectuels de bas étage se sont faits petits à cause de leur zèle et de leur position opportuniste. Tels que Alymany Bathily, ancien du Panos, universitaire aigri, Charles Fournier qui porte l’animosité gratuite contre Macky Sall, le prétentieux Pierre Sané qui rêvait de poste de Ministre des Affaires Etrangères, Yacine Fall Pastef et Jacques Habib Sy, ce couple revanchard à l’ambition démesurée, le journaliste-troskiste renégat Demba Ndiaye, ancien de Sud Quotidien, le trio-promoteur Lgbtiste, Boubacar Boris Diop, Felwine Sarr, Mbougar Sarr avec leur texte collectif pro Sonko et anti-universitaire.

