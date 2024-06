Mauritanie : démarrage officiel de la campagne présidentielle pour les sept candidats

XALIMANEWS-La campagne électorale en vue de l’élection présidentielle du 29 juin prochain a officiellement débuté à minuit, dans la nuit de jeudi à vendredi, et se poursuivra jusqu’au 27 juin, rapporte RFI.

Six candidats se présentent face à l’actuel président Mohamed Ould Ghazouani, dont le parti a largement dominé les dernières élections législatives, municipales et régionales de mai 2023, remportant 107 sièges sur les 176 du Parlement. Ces élections avaient été vivement contestées par plusieurs partis. La commission électorale a pour objectif principal d’organiser des élections transparentes dans un climat apaisé.

D’après Radio France internationale, dans les lieux emblématiques de la capitale et dans les quartiers généraux de chaque candidat, les soutiens s’activent pour préparer les meetings et rassemblements qui débuteront ce jeudi soir. Parmi les candidats qui affronteront l’actuel président Mohamed Ould Ghazouani, deux ont déjà participé à la dernière élection présidentielle : Biram Dah Abeid, opposant et militant des droits humains, arrivé deuxième en 2019, et Mohamed Lemine Elwavi, haut fonctionnaire au Trésor mauritanien.