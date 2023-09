Le candidat de la mouvance présidentielle a l’avantage du pouvoir. Il a plus de capacité d’action. L’appareil qui le porte a été un rouleau compresseur avant d’être mis en ballottage. Représenter la majorité comporte aussi des inconvénients. La file indienne de mécontents et d’insatisfaits dans la société n’arrête pas de se gonfler. En témoignent tous ces jeunes gens qui prennent le large et en oublient même que leur pays est un des plus stables au monde. À voir l’océan de désespoir, on est à peu près sûr que l’élection n’est pas scellée d’avance. Bien malin celui qui peut avancer le nom du cinquième président. Il faut donc se garder de toute arrogance.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy