Mawlid aux Champs des courses de Tivaouane : Un « Check point » avec des exposés et des pannels de haute facture sur Seydi Babacar Sy cette année

Les Moustarchidines préparent activement la nuit de la naissance du Seau des Prophètes, Mouhamed (Psl) dans la ville sainte de Tivaouane. Pour cette année, l’innovation c’est le « Check point » dont le maître d’œuvre est Mame Cheikh Tidiane Sy, capitane se matérialisant par des exposés, des conférences sur la vie et l’œuvre de Serigne Babacar Sy, parrain cette édition.

Tout est fin prêt pour la célébration ce dimanche 15 septembre, de la naissance du prophète Mohamed (PSL) dans les foyers religieux du Sénégal. Et les Mousrarchidines ne sont pas en reste. Le responsable de la cellule communication du Dahira Moustarchidina Wal Moustarchidaaty revient sur le sens de cette cérémonie célébrée au Champ des Courses par Cheikh Ahmed Sy et perpétuée par sa descendance notamment le guide spirituel des moustarchides Serigne Moustapha Sy.

« Le Mawlid communément appelé Gamou marque la célébration de la naissance du prophète Mouhamed (Psl). Et dans le coran le SEIGNEUR a été le premier à rendre hommage à son élu à travers le verset « Inalaha malayikatouhou Youssalouna ala nabi Ya ayouha lazina amanou… », le SEIGNEUR et ses anges ne cessent de prier sur le prophète Mouhamed (Psl) et il demande aux musulmans de le suivre dans cette dynamique. Cet appel n’est pas entré dans l’oreille dun sourd car le patriarche de Tuvaouane, Seydi Hadj Malick Sy en a profité pour instituer, pour organiser à partir de 1902 le Gamou en y conviant toute la communauté musulmane particulièrement ses disciples tidianes. Mais, qui parle de Mawlid du côté des moustarchidines garde en mémoire le vénéré guide Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy. Ce dernier qui, en 1998 est revenu à Tivaouane pour célébrer en compagnie de la communauté musulmane et des moustarchidines en particulier, la naissance du Sceau des prophètes (Psl) aux Champs des courses. Parce que depuis 1984, Serigne Cheikh n’était pas revenu à Tivaouane dans le cadre du Mawlid, il a attendu 1998 pour le faire du e manière exceptionnelle. Aux Champs des courses, Serigne Cheikh nous a habitués à des conférences de hautes factures intellectuelles, scientifiques et mystiques. C’était l’occasion pour lui de revisiter la généalogie du prophète Mohamed (Psl) pour déceler de chaque ancêtre les traits référentiels et identitaires qui pourraient intéresser la jeunesse musulmane, la jeunesse sénégalaise en quête de référence. Après Serigne Cheikh, Serigne Moustapha Sy a pris le relai dans cette organisation en continuant, en perpétuant cette tradition à l’hypodrome de la ville sainte en compagnie des moustarchidines toujours. Lui aussi a imprimé sa marque en introduisant toujours un thème qui gravite autour de la personne, de la personnalité et des enseignements du prophètes (Psl). Il a confié l’organisation de son gamou à son fils Mame Cheikh Amed Tidiane Sy, Capitaine qui est en train de le faire d’une main de maître », a expliqué Makhary Mbaye, le responsable de la communication du Dahira Moustarchidina Wal Moustarchidaaty avant d’informer que l’innovation cette année, c’est le « Check point » qui est un point de contrôle celeste dont le maître d’œuvre est Mame Cheikh Tidiane Sy, capitane qui se matérialise par des exposés, des pannels très intéressants qui gravitent autour de Serigne Babacar Sy qui en est le parrain cette année ci.

« Si vous allez à la résidence du responsable moral, vous verrez une exposition sur la vie et l’œuvre du saint homme, la nuit ce sont des exposés de hautes factures intellectuelles qui sont introduits par les moustarchidines juniors en présence où toute la communauté musulmane est conviée en prélude au Gamou. Maintenant le jour du Gamou, on se donne rendez-vous aux Champs des courses en compagnie de Serigne Moustapha pour mieux connaître, pour mieux aimer le prophète Mouhamed (Psl) car aimer le prophète constitue en quelque sorte un gage de sécurité pour la communauté musulmane », fait-il savoir.

Aly Saleh