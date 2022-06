Sacré champion du monde en décembre dernier au terme d’une lutte sans merci avec Lewis Hamilton, Max Verstappen a complètement changé de statut cette saison en Formule 1. Plus calme et apaisé après avoir remporté son titre, le Hollandais de 24 ans vient de passer pour la première fois de la saison en tête du classement 2022. Et il compte bien sur Monaco pour prendre un peu d’avance sur Charles Leclerc, le local de l’étape.

« Max Max, Super Max Max », aux Pays-Bas, à chaque grand prix, un tube résonne pour encourager Max Verstappen. Le pilote hollandais a rendu ses lettres de noblesses à tout un pays fan de sport auto en devenant le premier batave champion du Monde de F1 l’an passé. Du haut de ses 24 ans, le fils de Jos Verstappen est venu à bout du recordman de victoires, de poles positions et de titres en la personne de Lewis Hamilton au terme d’une lutte incroyable du premier au dernier grand prix. À Abu Dhabi, lieu de la dernière course en décembre dernier, le Batave a su renverser le Britannique dans le dernier tour pour l’empêcher de soulever son huitième titre de champion du Monde, qui aurait fait de lui le seul et unique recordman de titres. Pour le moment, il est toujours à égalité avec Michael Schumacher avec 7 trophées.

Aujourd’hui, Max Verstappen, avec son tout nouveau numéro 1 sur la monoplace, vit les meilleurs moments de sa carrière, lui qui s’est toujours battu pour être le meilleur. S’il a du gérer les agacements et les sautes d’humeur de son père, qui est trop présent et trop pressant, le natif d’Hasselt, en Belgique, a tout gagné chez les jeunes en Karting. Tout naturellement, il arrive par la grande porte en F1 à l’âge de 17 ans dans l’écurie Toro Rosso en 2015. D’ailleurs, à 17 ans et 166 jours, il devient le plus jeune pilote de l’histoire à disputer un Grand Prix, puis quelques semaines plus tard le plus jeune à marquer des points. Un an plus tard, en 2016, il est transféré chez Red Bull à l’âge de 18 ans. Dès sa première course avec la maison mère, en Espagne, Verstappen remporte son premier Grand Prix, devenant, à 18 ans et 227 jours, le plus jeune vainqueur en l’histoire de la Formule 1.

Réputé pour être un dur à cuir et une tête brulée sur la piste, Verstappen n’en reste pas moins un homme agréable et plutôt déconneur en dehors. En effet, si la guerre avec Hamilton a dépassé les limites l’an passé, le Hollandais reste très ami avec les pilotes de sa génération dans le paddock comme Lando Norris, Carlos Sainz. S’il veut tout gagner, il n’oublie pas non plus de remercier et de féliciter, dès qu’il en a l’occasion, Sergio Perez, son pilote numéro 2, qui sait se sacrifier pour le bien de l’écurie et de son leader.

ADVERTISEMENT

À Monaco ce week-end, là où il habite, Verstappen compte frapper un gros coup face à la concurrence. Passé devant Charles Leclerc le week-end dernier à Barcelone, le numéro 1 ne compte plus lâcher son fauteuil, même si le Monégasque espère l’emporter à domicile.

L’an passé, après une séance de qualification exceptionnelle, Leclerc a tapé sa voiture contre le rail et n’a finalement pas pu faire le grand prix le lendemain en raison des dégâts sur sa monoplace. Cette saison, grâce aux performances des Ferrari, Leclerc espère bien se rattraper et remporter son grand prix à domicile. Selon le site de paris sportifs Bwin, le pilote Ferrari est d’ailleurs favori pour s’imposer ce week-end avec une cote de 1,87 contre 2,10 pour Verstappen. En revanche, le Batave est le favori pour remporter le championnat du monde des pilotes le 20 novembre prochain.