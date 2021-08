XALIMANEWS -Le pseudonyme de Tigre de Fass accompagnera Mbaye Guèye pour l’éternité. Un nom qui lui colle à la peau et Mbaye Guèye se rappelle : “L’appellation “Tigre de Fass” est venue d’un journaliste du nom de Yamar Diop du quotidien Le Soleil. Lors de mon combat contre Sa Ndiambour, le 14 juillet 1968 aux Arènes Makhary Thiam. Ce fut un combat “ensanglanté” où Sa Ndiambour va faire voler en éclats mon arcade. Je saignais abondamment et l’arbitre voulut arrêter le combat. J’ai refusé catégoriquement. Il a dû alors laisser le combat se poursuivre malgré la douleur et le sang. Le combat a donc continué et j’ai obtenu la victoire. Tout le monde était ému. C’est ainsi que Yamar Diop m’a surnommé le lendemain, Mbaye Guèye, le Tigre de Fass. C’est venu comme ça et depuis lors, le nom de Tigre m’accompagne partout où je vais”. Iba KANE, dans Sunu Lamb n°1813 du 28 janvier 2012

