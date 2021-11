XALIMANEWS-Dans le cadre de la 5ème journée de la Ligue Europa, des Lions de la Teranga étaient concernés et à l’issue de ces rencontres, Monaco sans Krepin blessé, Olympiakos avec Pape Abdou Cissé et Ousseynou Ba et Galatasaray de Mbaye Diagne, ont obtenu la victoire et du coup se qualifie pour les 8es. Marseille de Pape Gueye et Bamba Dieng, battu en Turquie, est éliminé avant terme.

Pour le compte du groupe B, Monaco sans Krepin Diatta blessé et indisponible 3 mois, recevait la Real Sociedad avec la possibilité de se qualifier en cas de victoire. A domicile, les joueurs du Rocher ne laissent pas passer cette opportunité en remportant la partie, sur le score de 2 buts à 1. Volland (28e) et Youssou Fofana (37e) ont été les buteurs monégasques, et ce dernier a vu rouge (89e). L’ASM (1e, 11 pts) se qualifie et conforte sa place de leader devant PSV (2e, 8 pts) qui est en lutte pour l’autre ticket avec la Socîedad (3e, 6 pts). Ces 2 équipes vont se rencontrer lors de la dernière journée en Espagne, et les Hollandais auront besoin d’un nul.

Au pays du Bosphore, les Stanbouliotes de Galatasaray, Premiers de la poule E, recevaient Marseille qui sortait de 4 nuls en autant de matchs. Après les incidents du match aller au Vélodrome (0-0), on craignait un match tendu. Mais rien n’y fit, par la faute de la supériorité des partenaires de Mbaye Diagne aligné d’entrée en attaque. Le Gala menait déjà 2 buts à zéro au bout de 30 minutes de jeu, avant de tripler la mise en seconde période par l’Algérien Feghouli (64e, 3-0). Mais Milik redonna espoir aux Olympiens en marquant deux buts en 3 minutes (65e et 68e, 3-2), avant que Ryan Babel n’anéantit les espoirs des partenaires de Pape Gueye et Bamba Dieng, titularisés. Marseille perd et s’extirpe de la qualification, ne remportant aucun match en 5 journées. La Lazio, vainqueur de la Lokomotive Moscou s’adjuge l’autre billet qualificatif.

ADVERTISEMENT

En Grèce, pour le compte de la poule D, Olympiakos de Pape Cissé, titularisé et Ousseynou Ba, remplaçant, avait l’occasion de se relancer face au Fenerbahçe après 2 défaites de rang. Après un nul vierge en première période (0-0), on s’acheminait vers un nul, le moment choisi par le Brésilien Tiquinho Soares pour envoyer les coéquipiers d’Ousseynou Ba entré en jeu en seconde période, au paradis. Grâce à ce succès au forceps, Olympiakos rejoint Francfort déjà qualifié et auteur d’un nul devant Antwerp (2-2), en huitièmes.