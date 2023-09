Cette affaire a fait l’objet d’un deuxième procès devant le tribunal de Mbour ce mardi. Deux membres d’une même famille, Maty T. et Aïssatou T., ont été appelés à la barre pour avoir reçu et partagé les contenus incriminés. Maty T. prétend être une amie proche de l’une des victimes, Khady Cissé, et a admis avoir partagé les images en question avec Aïssatou T. et son mari avant de les diffuser dans un groupe WhatsApp. Aïssatou T. a également avoué avoir reçu et propagé les sextapes.

