XALIMANEWS: Nouveau coup dur pour la série Maîtresse d’un homme marié (MDHM). Après le départ fracassant de Halima Gadji qui joue le rôle de Marième Dial, c’est au tour de Ngorba Niang, Tahirou, de quitter la série. « I’m out of MDHM. Merci à Kalista Sy qui m’avait fait confiance. Merci au réalisateur et à toute l’équipe technique. Pour ces personnes qui auraient aimé me voir continuer cette aventure. Je dis sorry », a posté l’acteur sur les réseaux sociaux. Selon des sources, un problème d’argent oppose l’acteur à Marodi. La production lui aurait refusé une rallonge de son cachet. L’acteur sera remplacé, nous dit-on. Ngorba Niang dans le rôle de Tahirou Ndoye est depuis le départ de Halima Gadji l’acteur principal de la série. Et joue le rôle d’un homme marié qui mène une double vie

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy