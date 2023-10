XALIMANEWS: La décision du juge Tabassy Faye n’a pas été partagée par les avocats de l’État. Et lorsque Maître Abdou Dialy Kane se prononce, c’est pour dire que « le juge a rendu sa décision pour dire qu’il faut réintégrer Ousmane Sonko sur les listes électorales. Nous sommes dans un Etat de droit. Il a rendu cette décision que nous ne partageons pas. Cette décision a été rendue dans des conditions scandaleuses. Parce que, depuis ce matin, il est question de la récusation de ce juge-là. Nous étions animés d’une suspicion légitime dans la mesure où il a été constaté que ce juge a un frère qui était adjoint au maire de Ziguinchor. Voilà un juge qui n’était pas en situation d’être impartial. Et ce qui est plus révoltant, c’est que depuis 9h du matin et jusqu’à 22h, nous sommes là et le juge s’est permis de rendre la décision en 5mn … ». peste l’avocat de l’Etat qui a tenu à préciser qu’ils vont se pourvoir en cassation.

