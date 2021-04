XALIMANEWS: Faisant un témoignage sur le défunt, le président de Lsdh retient de l’homme, un vrai professionnel. Et même si, dans sa carrière, il a eu à prendre des décisions très controversées, Samba Sall était très humain. C’est d’ailleurs ce caractère humaniste qui a fait que des personnalités qu’il a eu à décerner des mandats de dépôt, comme Guy Marius Sagna, Thione Seck (avant son décès), lui ont rendu un vibrant hommage. « C’est quelqu’un de professionnel jusqu’au bout des ongles. Il ne rechignait pas. Il était toujours au travail et s’est sacrifié pour servir toujours. Quand on lui confiait un dossier, il faisait tout pour que l’affaire soit la manière la plus exhaustive possible quelle que soit la décision qu’il prenait, on sentait que ce n’est pas lui qui prenait la décision, mais c’est la loi », a-t-il déclaré.

