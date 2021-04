XALIMANEWS- « Adji Sarr est en danger elle doit être sauvée et retirée de là où elle se trouve. Elle est torturée”, a déclaré Abass Fall, coordonnateur du parti Pastef à Dakar. Une information que l’avocat de la masseuse, Me El Hadji Diouf a vite démentie. Selon lui, Abass Fall et Pape Ndiaye, chroniqueur judiciaire, sont dans la manipulations et le mensonge.

