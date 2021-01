XALIMANEWS: Selon Me Elhadji Diouf, les télévisions ne devraient pas faire des plateaux lors du Magal. « La Tfm, la Sen tv, Walf, ont toutes fait des plateaux lors du Magal dans une logique de concurrence et ont incité la population à venir à Touba. Elle devraient écrire, « restez chez vous ». Je n’ai pas dit que les gens de Touba ont le coronavirus mais ce sont les gens qui ont quitté Dakar, Kaolack un peu partout au Sénégal qui ont amené le virus là-bas. Et voilà le résultat. Je suis un mouride mais par précaution j’avais dit que je n’irai pas à Touba et je l’avais pas fait », a lancé l’avocat sur le plateau de Faram Facce.

