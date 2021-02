« L’enquêteur me dit que Karim Guèye et ses 19 co-prévenus dont Dame Mbodji réclament ma présence », informe l’avocat Me Khoureychi Ba sur sa page Facebook. Comme nous l’écrivions, le syndicaliste et l’activiste ont été interpellés ce matin. Me Khoureychi Ba informe qu’il est « en route vers le commissariat central pour répondre à l’appel du devoir ».

