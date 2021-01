« Précision La vérité est claire . Ce n’est pas Me Sidiki Kaba qui est en cause . Me Sidiki Kaba Cabinet n’a pas de cabinet d’avocat car la fonction d’avocat et de Ministre sont incompatibles. Il s’agit d’un ancien collaborateur, Me Souleymane Niang, installé dans son propre cabinet d’avocat qui a eu des problèmes avec ses propres clients qui l’ont poursuivi devant la justice qui l’a condamné. Me Sidiki Kaba n’est mêlé ni de près ni de loin à cette affaire qui dure depuis 2015. La décision de justice est claire! La contrainte par corps ne concerne pas me Sidiki kaba . Elle concerne Me Souleymane Niang qui est arrêté », a t-il précisé.

