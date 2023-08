XALIMANEWS -Après avoir été suspendues en raison des récentes élections locales et législatives, les opérations de placement de cartes de membre et de renouvellement des structures du PDS (Parti Démocratique Sénégalais) ont été achevées et reprises le 24 octobre 2022. Le secrétaire général du parti, Abdoulaye Wade, s’est félicité de cette avancée et en a profité pour annoncer d’autres changements dans l’organisation de sa formation politique.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy