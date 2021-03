Interpellé à de nombreuses reprises sur cette question, par des sympathisants du leader de PASTEF, Me Youssoupha CAMARA rejette en bloc et parle d’affabulation. Selon le membre du pool de conseillers juridiques du député mis en cause, cette information ne repose sur rien du tout. A l’en croire, SONKO n’a absolument pas été drogué. « Je tiens à rassurer les uns et les autres. Le président Ousmane SONKO se porte très bien et est plus que jamais déterminé à résister », indique l’avocat que nous avons joint au téléphone.

