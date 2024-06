Median Gounass: Violents affrontements entre deux communautés confreriques le jour de la Tabaski

La scène est regrettable et terrible. Les images de voitures caillassés ne riment avec ce jour sacré de l’Eid, une fête de repentance, de joie, de partage, de solidarité et de paix. C’est pourtant le décor qu’offre la très réputée cité religieuse Medina Gounass. Selon un témoin, la localité qui abrite le Daaka a été le théâtre d’un affrontement terrible entre deux communautés confrériques. « Les disciples de Thierno Mouhamadou Seydou Bâ et ceux de Thierno Amadou Baldé se sont violemment affrontés après la prière de l’Eid. Cet incident marque une résurgence de tensions qui s’étaient apaisées depuis des années. Pour l’instant, on dénombre beaucoup de blessés et de destructions matérielles », témoigne-t-il. Poursuivant, il révèle que ce conflit n’est pas le premier du genre à Médina Gounass, mais il est particulièrement triste en cette journée dédiée à la paix et à la fraternité. Les deux communautés partagent pourtant de nombreux points communs : elles appartiennent toutes deux à la religion musulmane, suivent la Tariqa Tidianiya, et sont issues de la même communauté peule. Ces similitudes devraient être des sources d’unité et non de division.