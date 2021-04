XALIMANEWS- Le Président du mouvement ADER attire l’attention des journalistes qui utilisent ses photos pour illustrer les articles qui ont un rapport avec le milliardaire Abdoulaye Sylla. Cissé Kane Ndao qui a pris comme prétexte la UNE du journal SourceA de ce mercredi 07 avril 2021 a joint la rédaction de Xalima pour recadrer les choses. ‘Je ne suis pas Abdoulaye Sylla. Je ne suis pas milliardaire non plus. Une main inexperte a sans doute linké ma photo avec son nom sur google et voilà le résultat », a-t-il indiqué. Ce dernier d’ironiser: « Donc que personne ne succombe à la tentation de me prendre en otage pour exiger quelque rançon que ce soit ». Il compte saisir la CDP et le Cored pour tirer cette affaire au clair.

