Pour rappel le DG de Dipro pharma biomedic Mamour Niang, le DG de Dahai Co docteur Aliou Bâ, le Chinois Zang Haï Dong et son employé étaient interpellés depuis le début de l’affaire ont été renvoyés en correctionnel. Les mis en cause avaient bénéficié d’un mandat d’arrêt le 22 avril 2021 à la suite d’une saisie d’une importante quantité de dispositif médical et de médicaments estimés à hauteur de 46,532 tonnes dans une maison à la Patte d’Oie.

Des personnes aux nombre de trois ont été arrêtées dans une affaire de trafic de faux médicaments à la Patte d’oie. Ils étaient poursuivis pour association de malfaiteurs, vente illicite de médicaments, mise en danger d’autrui, faux et usage de faux et blanchiment d’argent. Mais, ils ont tous été relaxés. Les chinois et sénégalais, qui avaient été arrêtés lors de la saisie des médicaments à la Patte d’oie, sont blanchis par la Justice. «Le tribunal a tout simplement prononcé la relaxe des prévenus et ordonné la restitution de tous les biens saisis par devers eux, à savoir les produits ainsi qu’un titre foncier d’une valeur de 300 millions», a indiqué Me Aboubacry Barro, l’un de leurs avocats. «C’est une décision entièrement satisfaisante, le parquet avait requis une peine ferme de 4 ans», se réjouit la robe noire.

