Le porte Parole du Jour dénonce par ailleurs, la manipulation de Diaz-Fils envers les étudiants et les relations entre la ville de Dakar et le COUD qui était jusque là irréprochable. Le Mouvement des Étudiants Républicains appelle à l’unité et au rassemblement et exige aux jeunes d’aller sur les réseaux sociaux pour défendre le bilan du PR Macky Sall afin de remporter au soir du 31 Juillet les législatives.

