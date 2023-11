Venu honorer par sa présence une rencontre à Mbao, dans la banlieue de Dakar, le leader de la RV Thierno Alassane Sall a déversé sa bile sur le régime, pointant du doigt la gabegie et les détournements de biens publics constatés par plusieurs rapports d’audit. Pour l’honorable député, les flux migratoires qui continuent de s’accentuer devraient inquiéter encore plus. Et c’est plus écœurant de voir des jeunes abandonner leur patrie, dépenser beaucoup d’argent et risquer une aventure dangereuse, si on sait que les causes sont en bonne partie duesà une mauvaise gestion des affaires publiques.

