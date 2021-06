Le leader de La France insoumise dénonce un « déni » de la violence d’extrême droite. « Pourquoi quand il s’agit du terrorisme islamiste on en entend parler pendant des heures et dès qu’il s’agit des attentats de l’extrême droite, la police internationale dit que c’est un des dangers majeurs en Europe, et on fait comme si ce n’était pas le cas ? » s’est-il interrogé.

