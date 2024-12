Commémoration de ‘’Thiaroye 44: Des chefs d’Etats déjà à Dakar

XALIMANEWS: Les présidents de la Gambie et de la Guinée-Bissau sont arrivés à Dakar ce samedi pour participer aux cérémonies commémoratives du 80ème anniversaire du massacre des tirailleurs à Thiaroye, a t-on appris de source officielle.

Adama Barrow et Umaru Sissoko Emballo ont été accueillis par leur homologue Bassirou Diomaye Faye, a annoncé la présidence sénégalaise sur son compte X.

Le Sénégal commémore, dimanche, le 80ème anniversaire du ‘’Massacre de Thiaroye’’, perpétré par l’armée coloniale française.

La cérémonie sera marquée, entre autres, par le dépôt de gerbes de fleurs au cimetière de Thiaroye par le président de la République Bassirou Diomaye Faye et ses invités.

Le dépôt de gerbes sera suivi d’une cérémonie militaire et civile au camp lieutenant Amadou Lindor Fall de Thiaroye, d’ une prestation du rappeur sénégalais, Didier Awadi, en vidéo et chant et de la déclamation des lauréats du concours de poésie sur le thème du »Massacre de Thiaroye ».

L’autre moment fort de cette journée historique est la représentation de la pièce de théâtre »Aube africaine » au Grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose.

Ce texte est écrit par le dramaturge guinéen Keita Fodeba, publié par Alioune Diop de »Présence africaine » et mis en scène par Mamadou Seyba Traoré.

Le 1er décembre 1944, des tirailleurs sénégalais démobilisés et renvoyés en Afrique après la seconde Guerre mondiale, sont tués à Thiaroye, par l’armée française alors qu’ils réclamaient le paiement de diverses primes et indemnités, et le versement du pécule qui leur était promis depuis des mois par les autorités politiques et militaires de la France.

Hormis les président Gambiens et Bissau-guinéens, plusieurs autres personnalités étrangères sont attendues à la commémoration de ce massacre de soldats africains ayant participé à la libération de la France.