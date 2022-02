Arme à feu standard de l’armée américaine, le fusil M4A1 de 5,56 millimètres est une arme légère avec une crosse pliable pour le combat rapproché. L’arme dispose d’un tir entièrement automatique en option et maintient la précision même avec une chaleur de canon importante produite par des volumes de tir élevés. Le M4A1 a une cadence de tir maximale de 950 coups par minute et une portée maximale de 600 mètres (1 968 pieds).Selon le média précité, le président du Sénégal, le chef d’état-major des armées et le commandant de la gendarmerie ont déclaré qu’ils préféraient les armes américaines pour moderniser l’arsenal du pays. «Cette [livraison] sera la preuve matérielle de notre réputation de partenaire fiable et à l’écoute de leurs besoins», a déclaré un représentant de l’Office de coopération de défense au Sénégal.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy