Âgé de 35 ans, Sergio Ramos fait partie des plus grands défenseurs de sa génération. Avec le Real Madrid, il a remporté 5 championnats d’Espagne, 4 Ligues des Champions et 2 Coupes d’Espagne. Avec la Roja, il a remporté deux fois l’Euro en 2008 et 2012 et la Coupe du Monde 2010.

