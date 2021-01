«Attaquant gaucher âgé de 26 ans, le Polonais est un redoutable buteur, rapide, technique, adroit et capable de frapper dans toutes les positions», savoure le club phocéen en guise de présentation. Et d’ajouter : «Arkadiusz Milik mettra à disposition toute son énergie et son talent pour permettre au club d’atteindre ses objectifs.» Et notamment d’atteindre le podium, même si les derniers résultats n’invitent pas à la confiance à ce sujet et que l’OM occupe actuellement la sixième place au classement de la Ligue 1. En conflit avec ses désormais ex-dirigeants, Milik n’a pas joué depuis le début de la saison. Passé par Leverkusen et Augsbourg après avoir quitté sa Pologne natale, c’est à l’Ajax Amsterdam qu’il a véritablement pris son envol (2014-16). Naples avait déboursé 32 M€ pour le recruter.

