Au Real Madrid, on semble également préparer l’avenir sans Zinedine Zidane. La presse espagnole a répété plusieurs fois ces dernières semaines que Florentino Pérez a commencé le casting pour trouver un nouvel entraineur. Pour La Gazzetta dello Sport, le nouveau favori serait Massimiliano Allegri, qui après deux années sabbatiques semble déterminé à retrouver un club de haut niveau. Les autres noms cités sont Raul et Joachim Löw, mais l’Italien avait déjà été approché en 2018, pour justement remplacer Zidane. Désormais, plus rien ne semble l’empêcher de devenir le troisième transalpin à la tête du Real Madrid, après Fabio Capello et Carlo Ancelotti.

Si à Madrid c’est Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland qui font la Une des rubriques mercato, les inquiétudes autour de Zinedine Zidane semblent occuper plus en plus de place. Personne n’a en effet oublié qu’en 2018, il avait surpris tout le monde en décidant de quitter le Real Madrid au sommet, après une troisième Ligue des Champions consécutive. Le scénario pourrait se répéter et ce ne sont pas les différentes sorties de Zidane qui pourraient rassurer les Madrilènes. « Je ne sais pas ce qui va se passer. Tout peut arriver, c’est le Real Madrid » a déclaré tout récemment le coach du Real Madrid, en conférence de presse. « Ma force, c’est le quotidien, je ne me vois pas au-delà du quotidien. Je ne regarde ni le passé ni l’avenir, tout ce qui compte, c’est le présent ». En Espagne, Onda Cero a d’ailleurs révélé que Zidane aurait déjà annoncé son départ à son vestiaire… en attendant de le dire publiquement.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy