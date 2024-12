Mermoz Sacré Coeur: Le maire Alioune Tall inaugure la Place Lamine Diack (En image)

XALIMANEWS: “Dans leur souci de doter les quartiers de la Commune des aires de repos, de loisirs et de quiétude, M.Alioune Tall et le Conseil municipal ont lancé un vaste programme d’érections de jardins publics de dernière génération.C’ est ainsi que après Sacré Cœur 3 Vallée, Sacré Cœur 3 Montagne, c’est au tour de Mermoz d’en bénéficier. La cérémonie de baptême s’est déroulée ce samedi 28 décembre à Mermoz. L’ espace porte le nom feu Mr Lamine Diack, un grand monsieur qui a beaucoup fait pour le rayonnement du sport au Sénégal et pour l’athlétisme international lorsqu’il était président de l’IAAF. Une cérémonie à laquelle la famille Diack était très présente et n’a ménagé aucun effort( conception de plaquettes, d’un film sur le parrain, banderoles…) pour donner à la cérémonie un cachet à la dimension du parrain. La Déléguée de quartier, Mme Arame Bakar M’Bodji dans son discours de bienvenue, a dit que cet espace est un lieu de mémoire pour la jeunesse afin d’epouser les idéaux de valeur incarnés par M. Lamine Diack afin de cultiver la résilience. M.Seydou Diack, parlant au nom de la famille, souligne que la famille Diack est très honorée pour ce geste et portera le flambeau que leur père leur a légué. Plusieurs personnes,Dr Nalla Fall représentant le ministre des Sports et de la Culture,le Maire de Dakar Bartlélemy Dias ,Mr le Ministre de l éducation nationale Moustapha Guirassi ont tous insisté sur les qualités humaines du parrain. M.Alioune Tall avant de dévoiler la plaque,est largement revenu sur le parcours de ce grand commis de l’État et les raisons de ce choix.Loin d’être fortuit, ce choix » est une manière de magnifier son œuvre, en même temps donner l’opportunité aux jeunes générations de trouver une source d’inspiration et un modèle qui les aideraient à persévérer dans leurs domaines respectifs «

Il y avait une présence remarquée des Conseillers municipaux , des Délégués de quartiers, des imams,des Présidentes d associations,des notables et de Mr Assane Diop Directeur de Cabinet”, a communiqué le maire Alioune Tall