« Après la transmission du pouvoir, je mettrai en place une Fondation dédiée à la paix, au dialogue et au développement, pour continuer à m’investir dans des causes qui me sont chères’’, a notamment déclaré Macky Sall dans un message solennel du nouvel An.

