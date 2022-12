L’apôtre Saint Jacques dans une lettre qu’il adresse aux chrétiens de la Diaspora, au premier siècle de notre ère, les met en garde contre les dangers d’une parole non maitrisée car elle peut même provoquer un incendie. Si quelqu’un ne commet pas de faute en parole, écrit-il, c’est un homme parfait capable de mettre en frein, à tous les instincts de son corps. La langue qui est une petite partie de notre corps, peut se vanter de faire de grandes choses. Pour garantir à vivre ensemble, harmonieux et paisibles, entre nous dans le respect de nos differences, il est necessaire que nos pensées, notre langue, nos paroles, servent plutôt à benir qu’à maudire. A dire la verité quà proférer des mensonges. C’est ainsi que nous éviterons les différentes menaces qui nous guettent. Soyons donc prompts à écouter et non à parler. » A lâché le Réligieux.

