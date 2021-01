XALIMANEWS- Alors que Leonardo est occupé par les potentielles prolongations de contrat de Neymar et Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain travaille toujours sur le dossier Lionel Messi.

Même si tout le club de la capitale est concentré sur la saison actuelle, entre la quête du titre de champion de France face au LOSC et l’OL et le rêve en Ligue des Champions, les dirigeants pensent forcément à l’avenir. Si celui-ci va se réaliser avec Neymar, qui devrait logiquement prolonger son bail à Paris, rien ne dit que le PSG écrira son futur avec Mbappé, sachant que le champion du monde français est toujours aussi incertain par rapport à son projet de carrière. Par conséquent, Leonardo cherche une solution de repli si jamais Mbappé venait à partir à l’étranger, comme au Real Madrid. Et selon toute vraisemblance, c’est vers Lionel Messi que le PSG pourrait se pencher. En fin de contrat au Barça, l’international argentin prépare en tout cas son arrivée à Paris, d’après les dires de Geoffroy Garétier.

« Lionel Messi et toute sa famille prennent des cours de français »

« J’ai des petites infos qui peuvent être plus importantes qu’on ne l’imagine. L’info que j’ai actuellement c’est que Lionel Messi et toute sa famille, femme et enfants, prennent des cours de français. Pourquoi prendrait-ils des cours de français si c’est pour signer à Manchester City ? Cela n’aurait aucun sens. Cette information dont la source est pour moi très fiable, ne peut déboucher que sur le fait que Messi va quitter Barcelone. On sait tous que le Barça est en crise financière profonde, et le club ne peut plus supporter le salaire de Messi, qui est à 80 ME et au-delà. Messi a une qualité de vie très importante à Barcelone, mais sa femme aura aussi un mot prépondérant pour décider de la destination. Or, entre Paris et Manchester, c’est évident aussi que Paris tient la corde », a lancé, dans le Late Football Club, le journaliste de Canal+, qui estime donc que Messi préférerait rejoindre son compatriote Mauricio Pochettino à Paris plutôt que son mentor Pep Guardiola à City.

