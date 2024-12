Mesures de suspension de certains lotissements dans les régions de Dakar et Thiès

XALIMANEWS- Le secrétaire général du gouvernement portait à la connaissance du public la prorogation pour 45 jours , de la mesure suspensive des lotissements dits « BOA », « Hangars des pèlerins », « Recasement 2 », « Eogen » et « Eogen Extension » des plans d’urbanisme de détail (PUD) suivants : Mbour 4, nouvelle ville de Thiès, bande nord des filaos de Guédiawaye, Yeumbeul, Malika, Tivaouane Peul, des pôles urbains de Diacksao- Bambilor, Deni Birame Ndao, Yene et Dagua- Kholpa.

La prorogation de la suspension concernait également EGBOS, Pointe Sarène et Ndiebene Gandiole.

À cette occasion, il était indiqué que les zones et parcelles qui ne présentaient pas de problèmes particuliers feraient l’objet de levée de suspension au plus tard à la fin du délai de prorogation.

A cet égard, les titulaires de droits sur les PUD ou lotissements au niveau de la BOA , » Hangars des Pèlerins », » Recasement 2″, » Eogen » et » Eogen Extension » des plans d’urbanisme de détail (PUD) suivant: Mbour 4, nouvelle ville de Thiès, Bande Nord des Filaos de Guédiawaye, Yeumbeul, Malika, Tivaouane Peul, des pôles Urbain de Diacksao- Bambilor, Deni Birame Ndao, Yene et Dagua- Kholpa sont priés de renseigner un formulaire d’identification de lots et de le déposer au siège de la Direction Générale de la Surveillance et du contrôle de l’occupation du Sol ( DGSCOS) , sis à la VDN à côté de l’hypermarché Exclusive, ou à la Brigade zonale de la DGSCOS de Mbour.