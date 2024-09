Météo : Des pluies et orages prévus à travers le pays pour les prochaines 24 heures

XALIMANEWS- Selon l’Agence nationale de l’aviation civile (Anacim), des pluies intermittentes modérées à fortes et des organes intéresseront une grande partie du pays, de Saint-Louis à Ziguinchor en passant par Dakar.

« Au cours des prochaines 24 heures, des pluies intermittentes modérées à fortes seront observées dans une grande partie du territoire, en particulier dans les régions du Nord-ouest (Saint-Louis, Dagana, Louga), du Centre-ouest (Diourbel, Thiès, Dakar, Mbour) et du Centre-sud (Kaolack, Fatick, Nioro, Koungheul, Kaffrine).

En fin d’après-midi, des orages accompagnés de pluies faibles à modérées seront attendus dans les régions du Sud (Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor). Dans les autres régions, le ciel sera majoritairement nuageux avec un risque faible de pluie », annonce l’Anacim dans son bulletin de ce mardi 17 septembre.

L’agence ajoute que la chaleur sera ressentie de manière variable à travers le pays, en raison de la couverture nuageuse dense par endroits. Les températures atteindront environ 33 °C, avec des valeurs plus basses prévues dans le centre et le sud.