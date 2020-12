XALIMANEWS- En plus des révélations de l’autopsie et du déroulement de l’enquête ayant conduit à l’arrestation d’Alassane Sarr et de son épouse Rokhaya Sène, le procureur de Thiès a confirmé, lors de son face à face avec la presse hier , que le mobile du meurtre de Christiane Tielemans était bien financier. Selon El Hadji Abdoulaye Ba, «tout, dans ce dossier, semble corroborer la thèse du mobile financier ». D’après le représentant du ministère public à Thiès, «toutes les personnes entendues à titre de témoins, ont déclaré que la dame n’a jamais cessé de se plaindre du comportement de son mari qui lui demandait, tout le temps, de l’argent et de façon agressive. Il a été également dit que la dame (Christiane Tieleman) avait deux parcelles aux abords de l’Aibd, que son mari lui aurait réclamées. Ce qu’elle avait refusé. C’était une dame dont on dit qu’elle ne faisait que du bien. Au niveau de Thiès, elle faisait office de mère Teresa ». Comme nous le révélions, la défunte organisait chaque année un arbre de Noël pour les enfants de Thiès-None qui pleurent celle que ses proches surnommaient « Joske ». Elle avait aussi construit une garderie dans le quartier en plus d’équiper la bibliothèque de l’école.

