XALIMANEWS- Le présumé meurtrier de Khady Badiane Diack est passé aux aveux. Devant les enquêteurs, il a avoué son horrible crime. « Je l’ai violée et comme elle menaçait de me dénoncer avant de se suicider, je l’ai tuée », a confié Mamadou Thiam. Il avoue avoir arraché son foulard pour lui boucher la bouche et le nez. Et Khady Badiane décède sur le coup. Ensuite, il la jette au fond de la fosse septique après lui avoir attaché les mains, bandé les yeux et obstrué la bouche, informe ThieyDakar.

