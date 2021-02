XALIMANEWS: On en sait un peu plus sur les deux mineurs inculpés comme adultes après l’incendie criminel qui a tué cinq membres d’une même famille sénégalaise à Denver. Ils s’appellent Kevin Bui et Gavin Seymour. Tous âgés de 16 ans. Ils sont désormais inculpés et seront jugés comme des adultes dans l’affaire de l’incendie criminel qui a coûté la vie à Djiby Diol, sa fille, son épouse et deux autres proches à Denver en août dernier.

